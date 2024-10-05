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Аллей-уп с участием Карлика Джонса и Тайрика Джонса, данк Тимоте Луваву-Кабарро – лучшие моменты 1-го раунда Евролиги

Евролига выложила подборку лучших моментов 1-го раунда регулярного чемпионата.

Первые места в Топ-10 заняли дуэт «Партизана» Карлик ДжонсТайрик Джонс, а также представитель «Басконии» Тимоте Луваву-Кабарро.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Евролиги
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logoБаскетбол - видео
logoТимоте Луваву-Кабарро
Карлик Джонс
Тайрик Джонс
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