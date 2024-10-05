Шарунас Ясикявичюс о конфликте с Барцокасом: «Не позволю ни одному тренеру говорить мне, что я должен делать со своей командой»

Шарунас Ясикявичюс объяснил причину недовольства Георгиосом Барцокасом.

После матча Евролиги «Фенербахче » – «Олимпиакос » главный тренер турецкого клуба подошел к коллеге из греческого клуба для рукопожатия, однако принялся эмоционально выговаривать что-то, что вызвало оживленную ответную реакцию у Барцокаса .

«Это уже второй раз, когда он учит меня, как тренировать, прямо по ходу игры. Первый раз это произошло, когда он был в «Химках».

Не позволю ни одному тренеру говорить мне, что я должен делать со своей командой. Я считаю, что это неприемлемо», – заявил Ясикявичюс .