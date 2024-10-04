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Шарунас Ясикявичюс и Георгиос Барцокас поругались после матча Евролиги

«Фенербахче» одержал победу над «Олимпиакосом» (82:71).

После матча главный тренер турецкого клуба Шарунас Ясикявичюс подошел к коллеге из греческого клуба для рукопожатия, однако принялся эмоционально выговаривать что-то, что вызвало оживленную ответную реакцию у Георгиоса Барцокаса.

Главный тренер «Олимпиакоса» прокомментировал конфликт: «Что бы ни произошло во время матча, мы оба получили по техническому.

Нападать на меня, когда я пытался пожать ему руку после матча, – это признак полного неуважения».

Тренеры получили по техническому замечанию в первой четверти встречи.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Донатаса Урбонаса
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