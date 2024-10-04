Евролига. «Фенербахче» – «Олимпиакос», «Виртус» против «Анадолу Эфеса»
Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата нового сезона Евролиги.
Турецкий «Фенербахче» примет греческий «Олимпиакос», итальянский «Виртус» встретится с турецким «Анадолу Эфесом».
Во Франции «Париж» дебютирует в турнире матчем против сербской «Црвены Звезды».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 1-0, Панатинаикос Греция – 1-0, Бавария Германия – 1-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Баскония Испания – 1-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Виртус Италия – 10-0, Анадолу Эфес Турция – 0-0, Париж Франция – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Партизан Сербия – 0-1, Виллербан Франция – 0-1, Барселона Испания – 0-1, Реал Испания – 0-1, Альба Германия – 0-1, Милан Италия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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