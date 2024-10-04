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Евролига. «Фенербахче» – «Олимпиакос», «Виртус» против «Анадолу Эфеса»

Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата нового сезона Евролиги.

Турецкий «Фенербахче» примет греческий «Олимпиакос», итальянский «Виртус» встретится с турецким «Анадолу Эфесом».

Во Франции «Париж» дебютирует в турнире матчем против сербской «Црвены Звезды».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 1-0, Панатинаикос Греция – 1-0, Бавария Германия – 1-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Баскония Испания – 1-0,  Олимпиакос Греция – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Виртус Италия – 10-0, Анадолу Эфес Турция – 0-0, Париж Франция – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Партизан Сербия – 0-1, Виллербан Франция – 0-1, Барселона Испания – 0-1, Реал Испания – 0-1, Альба Германия – 0-1, Милан Италия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАнадолу Эфес
logoФенербахче
logoОлимпиакос
logoЦрвена Звезда
logoВиртус
logoПариж
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