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Айзейя Майк продолжает восстановление и вряд ли поможет «Партизану» в 1-м раунде Евролиги

Айзейя Майк пока не готов к возвращению в строй.

Новобранец «Партизана» получил травму икроножной мышцы на первой предсезонной тренировке команды. Сообщалось, что он пропустит четыре недели.

Тяжелый форвард продолжает восстановление и, как ожидается, пропустит выездной матч 1-го раунда Евролиги-24/25 против «Басконии» в четверг.

Канадский баскетболист минувшим летом подписал двухлетний контракт с «Партизаном» после двух сезонов за «Бурк». В сезоне-23/24 Майк в среднем набирал 12,8 очка, 4,3 подбора, 1,5 передачи и 1,6 перехвата в 24 матчах Еврокубка.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Mozzart Sport
травмы
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Айзейя Майк
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