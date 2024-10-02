Айзейя Майк продолжает восстановление и вряд ли поможет «Партизану» в 1-м раунде Евролиги

Айзейя Майк пока не готов к возвращению в строй.

Новобранец «Партизана » получил травму икроножной мышцы на первой предсезонной тренировке команды. Сообщалось, что он пропустит четыре недели.

Тяжелый форвард продолжает восстановление и, как ожидается, пропустит выездной матч 1-го раунда Евролиги-24/25 против «Басконии» в четверг.

Канадский баскетболист минувшим летом подписал двухлетний контракт с «Партизаном» после двух сезонов за «Бурк». В сезоне-23/24 Майк в среднем набирал 12,8 очка, 4,3 подбора, 1,5 передачи и 1,6 перехвата в 24 матчах Еврокубка.