Светислав Пешич не намерен возвращаться на пост тренера Сербии: «Мне 75, не 57. У меня другие планы на жизнь»

Светислав Пешич не намерен возвращаться на пост главного тренера Сербии.

Новый президент Сербской федерации Небойша Чович недавно сказал, что будет рад, если 75-летний специалист изменит планы и останется в должности.

«У меня другие планы на жизнь, я хочу заниматься чем-то другим. У меня никаких обязательств перед кем-либо. И мне не 57, мне 75 лет.

Я уже сказал Човичу, что с новым президентом будет новая команда, новые вице-президенты и новый старт очередного олимпийского цикла.

Не буду скрывать, я буду помогать Човичу и новому тренеру настолько, насколько им это от меня потребуется», – отметил Пешич .