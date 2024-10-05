Светислав Пешич не намерен возвращаться на пост тренера Сербии: «Мне 75, не 57. У меня другие планы на жизнь»
Светислав Пешич не намерен возвращаться на пост главного тренера Сербии.
Новый президент Сербской федерации Небойша Чович недавно сказал, что будет рад, если 75-летний специалист изменит планы и останется в должности.
«У меня другие планы на жизнь, я хочу заниматься чем-то другим. У меня никаких обязательств перед кем-либо. И мне не 57, мне 75 лет.
Я уже сказал Човичу, что с новым президентом будет новая команда, новые вице-президенты и новый старт очередного олимпийского цикла.
Не буду скрывать, я буду помогать Човичу и новому тренеру настолько, насколько им это от меня потребуется», – отметил Пешич.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportklub
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости