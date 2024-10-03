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Никола Йокич о проигрыше Сербии в полуфинале олимпийского турнира: «Cамое тяжелое поражение в моей карьере»

Никола Йокич рассказал о выступлении за сборную Сербии.

Центровой «Денвера» прокомментировал проигрыш Сербии в полуфинале олимпийского баскетбольного турнира против США и уход главного тренера национальной команды Светислава Пешича.

«Это был хороший матч. Наверное, самое большое поражение в моей карьере. У нас был отличный шанс. Но не получилось. Люди на трибунах, скорее всего, увидели обычное поражение, но для нас, игроков, это был один из самых тяжелых проигрышей в карьере.

У меня всегда отличные отношения с тренером. Я бы хотел, чтобы он остался, но это его выбор. Мы продолжим выкладываться на паркете под его руководством. Но если он окончательно решит уйти, мы тоже обязательно его поддержим. Он очень многое сделал для нашего баскетбола за эти годы», – заключил Йокич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: MozzartSport
logoДенвер
logoсборная США
logoсборная Сербии
logoНБА
Светислав Пешич
logoолимпийский баскетбольный турнир
logoНикола Йокич
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