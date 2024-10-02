Новый президент сербской федерации готов вернуть Светислава Пешича на пост главного тренера сборной
Светислав Пешич может вернуться на пост главного тренера сборной Сербии.
Новоизбранный президент Федерации баскетбола Сербии Небойша Чович заявил, что хотел бы видеть известного тренера задействованным в команде в любой подходящей ему роли.
Контракт Пешича истек 30 сентября, после чего он ушел со своей должности. Однако Чович заявил, что трижды обсуждал с 75-летним специалистом его возвращение и планирует продолжить переговоры.
«Важно, чтобы он оставался вовлеченным, будь то в качестве главного тренера или в другой роли, в зависимости от выбранной нами модели. Мы этого хотим, дальше уже ему решать, готов ли он к этому.
Преемственность имеет ключевое значение, особенно с Евробаскетом в следующем году. Ожидания высоки, но высока и ответственность», – заявил Чович.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportal
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