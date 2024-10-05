Джимми Батлер хочет остаться в «Майами» и заключить с клубом новый контракт (Уиндхорст)

Джимми Батлер хочет остаться игроком «Майами» .

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Насколько мне известно, Джимми Батлер хочет быть в «Майами ». Его цель – подписать продление контракта с «Хит».

У него опция игрока в межсезонье. Как мне кажется, он склоняется к тому, чтобы воспользоваться ей и стать свободным агентом. Но он хочет остаться», – утверждает журналист.

Ходили слухи, что у 35-летнего защитника и «Хит» накопились взаимные претензии, стороны якобы готовы к расставанию.