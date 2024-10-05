Джимми Батлер хочет остаться в «Майами» и заключить с клубом новый контракт (Уиндхорст)
Джимми Батлер хочет остаться игроком «Майами» .
Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«Насколько мне известно, Джимми Батлер хочет быть в «Майами». Его цель – подписать продление контракта с «Хит».
У него опция игрока в межсезонье. Как мне кажется, он склоняется к тому, чтобы воспользоваться ей и стать свободным агентом. Но он хочет остаться», – утверждает журналист.
Ходили слухи, что у 35-летнего защитника и «Хит» накопились взаимные претензии, стороны якобы готовы к расставанию.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Heat Nation
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