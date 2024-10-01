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Кендрик Перкинс: «У «Майами» нет права на ошибку в этом сезоне»

Кендрик Перкинс уверен, что Джимми Батлер будет собран в этом сезоне.

«Майами» и самому Джимми Батлеру очень важно, чтобы он был собран в этом сезоне.

Посмотрите на Восточную конференцию. «Филадельфия» усилилась, «Никс» усилились, «Бостон» – действующий чемпион, «Кавальерс» всех переподписали, восходящие молодые команды, такие как «Орландо» и «Индиана».

У «Майами» нет права на ошибку. Я не сомневаюсь, что Джимми Батлер будет собран», – заявил эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
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