Тим Хардуэй-старший: «Пэт Райли устал от Джимми Батлера»

Тим Хардуэй-старший прокомментировал ситуацию в «Хит».

«Я ждал той конференции в конце года. Знал, что Пэт Райли будет говорить. Он устал от многих вещей, происходящих в команде. Он устал от Джимми Батлера .

Если бы Джимми не открывал рот в сторону других команд, все было бы в порядке. Пэт Райли обращался к своей звезде напрямую. Если бы Батлер отыграл больше 70 матчей в последние два сезона, им не пришлось бы проходить через плей-ин. Ему нужно работать над своим телом. В зале. Не в зале, а в тренажерке.

Я ждал этого заявления, мы все понимали Пэта Райли . Все люди, имеющие отношение к организации, его отлично понимали. И они не подписали продление с Батлером. Они подождут и посмотрят», – заключил член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.