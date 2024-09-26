Тим Хардуэй-старший: «Пэт Райли устал от Джимми Батлера»
Тим Хардуэй-старший прокомментировал ситуацию в «Хит».
«Я ждал той конференции в конце года. Знал, что Пэт Райли будет говорить. Он устал от многих вещей, происходящих в команде. Он устал от Джимми Батлера.
Если бы Джимми не открывал рот в сторону других команд, все было бы в порядке. Пэт Райли обращался к своей звезде напрямую. Если бы Батлер отыграл больше 70 матчей в последние два сезона, им не пришлось бы проходить через плей-ин. Ему нужно работать над своим телом. В зале. Не в зале, а в тренажерке.
Я ждал этого заявления, мы все понимали Пэта Райли. Все люди, имеющие отношение к организации, его отлично понимали. И они не подписали продление с Батлером. Они подождут и посмотрят», – заключил член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: All the Smoke Productions в сети X
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