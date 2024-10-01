Джимми Батлер: «Я должен доказать, что способен играть важную роль в побеждающей команде»

Джимми Батлер рассказал о настрое на новый сезон .

В межсезонье защитнику не удалось договориться с «Майами » о продлении контракта, следующим летом он может стать свободным агентом, если воспользуется соответствующей опцией.

«Я должен доказать, что способен играть важную роль в побеждающей команде, и это вполне справедливо. Я делал это раньше, предстоящий сезон ничем не отличается.

Меня ждет хороший сезон, равно как и всех парней, которые собраны в нашей команде. Когда придет время, вопрос с контрактом решится сам собой», – заявил 35-летний баскетболист.