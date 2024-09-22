Кевин Гарнетт о Купере Флэгге: «У нас уже давно не было такого крутого и хладнокровного белого парнишки. Все всерьез»

Кевин Гарнетт высоко оценивает потенциал Купера Флэгга.

17-летний форвард университета Дьюк является главным претендентом на 1-й номер драфта-2025 НБА.

«Что касается лидерства, учитывая все внимание, которое было приковано к нему в старшей школе, он уже привык вести команду за собой. Привык к тому, что люди узнают его в спортзале, к звездному статусу, который сопровождает тебя повсюду.

Молодые ребята хотят быть такими, играть подобным образом. Когда я вижу, как он двигается, это меня впечатляет. У него есть потенциал суперзвезды. У нас уже давно не было такого крутого, хладнокровного белого парнишки. Все всерьез.

Но теперь важно, как он будет развиваться. Насколько он тот самый парень», – заявил Гарнетт.