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Патрик Юинг присоединился к фронт-офису «Нью-Йорка» в роли посла

Патрик Юинг будет сотрудничать с «Никс».

Легендарный центровой будет работать с главным тренером Томом Тибодо и офисом клуба в роли посла.

«В день, когда мой номер вывели из обращения, говорил, что всегда буду частью «Никс». С нетерпением жду начала работы на этой должности», – заявил Юинг.

Бывший баскетболист будет сотрудничать с организацией в области баскетбольных и деловых операций клуба.

Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита провел 15 лет в клубе в качестве игрока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНью-Йорк
logoНБА
logoПатрик Юинг
logoТом Тибодо
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