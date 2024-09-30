Джош Харт: «Пусть Тибодо решает, что ему нужно от меня»

Джош Харт прокомментировал свою роль в «Никс».

«У меня был сезон с 15 очками в среднем. Сезон, когда я делал 8 подборов, еще один, в котором я отдавал 5 результативных передач. Кажется, что я уже делал все. Пусть Тибс решает, что именно ему от меня нужно», – заявил Джош Харт .

В активе защитника в прошлом розыгрыше регулярного чемпионата – 9,4 очка, 8,3 подбора и 4,1 передачи в среднем.

Харт набирал 14,5 очка, 11,5 подбора, 4,5 передачи и 1 перехват за 42,2 минуты в среднем в плей-офф.