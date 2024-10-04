Карл-Энтони Таунс об игре за Тибодо в «Миннесоте»: «Это дает нам небольшую фору»

Карл-Энтони Таунс считает, что игра за Тома Тибодо в «Миннесоте» поможет ему.

Теперь звездный центровой будет выступать под руководством известного тренера в «Нью-Йорке ».

«Это дает нам небольшую фору. Я знаю, какое нападение ему нравится. Знаю, как ему нравится играть в защите и чего он ждет от своих игроков», – заявил Таунс.

Также он отметил, что выступление за команду из родного города поможет ему быть ближе к семье.

«Я смогу чаще видеться с бабушкой и смогу наблюдать, как растут мои племянница и племянник», — сказал Карл-Энтони .

Баскетболист добавил, что его телефон все еще разрывается от сообщений от друзей из Нью-Йорка, которые рады его возвращению.