Карл-Энтони Таунс об игре за Тибодо в «Миннесоте»: «Это дает нам небольшую фору»
Карл-Энтони Таунс считает, что игра за Тома Тибодо в «Миннесоте» поможет ему.
Теперь звездный центровой будет выступать под руководством известного тренера в «Нью-Йорке».
«Это дает нам небольшую фору. Я знаю, какое нападение ему нравится. Знаю, как ему нравится играть в защите и чего он ждет от своих игроков», – заявил Таунс.
Также он отметил, что выступление за команду из родного города поможет ему быть ближе к семье.
«Я смогу чаще видеться с бабушкой и смогу наблюдать, как растут мои племянница и племянник», — сказал Карл-Энтони.
Баскетболист добавил, что его телефон все еще разрывается от сообщений от друзей из Нью-Йорка, которые рады его возвращению.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости