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Том Тибодо: «Поздравляю Деррика Роуза с карьерой, которая должна привести его в Зал славы»

Том Тибодо отреагировал на решение Деррика Роуза завершить карьеру.

«Поздравляю Деррика с карьерой, которая должна привести его в Зал славы. Роуз был не только отличным игроком, что я понимал, видя глаза его оппонентов – как человек, товарищ по команде, муж и отец он был еще лучше.

Человека во многом определяет то, как он справляется с проблемами – никто не справлялся с этим лучше, чем Деррик. Несмотря на все трудности – от давления выступления в родном городе до статуса самого молодого MVP в истории НБА, травм в трех сезонах подряд – он держался гордо, никогда не сдавался и всегда возвращался.

Меня вдохновляло, когда я наблюдал за тем, как он растет и движется вперед, несмотря ни на что. Он есть и навсегда останется особенным человеком. Я буду ценить и помнить наши теплые совместные воспоминания, которых набралось немало, и с нетерпением ждать, что же случится в его жизни дальше. Уверен, что это будет что-то хорошее, и желаю ему всего наилучшего после завершения карьеры», – сказал главный тренер «Никс».

Тибодо был главным тренером Роуза в трех командах: «Чикаго» (2010-2015), «Миннесоте» (2018-2019) и «Нью-Йорке» (2021-2023).

MVP-сезон Деррика Роуза был сказкой, в которую так хотела верить НБА

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Никс»
logoЧикаго
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДеррик Роуз
logoТом Тибодо
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