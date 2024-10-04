Билл Симмонс: «Бронни Джеймсу еще два года до готовности бороться за плей-офф»
Билл Симмонс критически относится к Бронни Джеймсу.
«Ему осталось еще два года или два года до того, как ему нужно будет два года, чтобы быть готовым играть. Не вижу, как он может войти в ротацию команды, которая пытается попасть в плей-офф. Это для меня немыслимо», – заявил журналист.
Ранее после первых дней тренировочного лагеря Энтони Дэвис сообщал, что команда не против увидеть Бронни Джеймса на паркете с отцом.
Сын Леброна Джеймса был выбран «Лейкерс» 55-м на драфте-2024 НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Билла Симмонса
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