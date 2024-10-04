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Билл Симмонс: «Есть два типа людей, которые терпят неудачу в Нью-Йорке. Таунс относится к одному из них»

Билл Симмонс назвал риски перехода Карла-Энтони Таунса в «Никс».

«Таунс классный, он всем нравится, но, как мне кажется, у всех в Нью-Йорке примерно одинаковые опасения на его счет. Есть два типа людей, которые терпят неудачу в Нью-Йорке. Один из таких типов – «Я не то чтобы сильно уверен в себе, и я просто говорю вещи, которые затем подвергаются анализу и высмеиванию в течение двух дней подряд, и, возможно, мне не следовало этого говорить».

Карл всегда представлял собой типаж «Наверное, я не должен был говорить это», и сейчас он едет в худший город, в котором можно быть парнем подобного плана

И это очень дорогой парень, который пропустил кучу игр за последние пять лет. В его случае есть реальные вопросы по поводу характера и уверенности в себе. Все это будет проверено на прочность в Нью-Йорке», – считает журналист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bill Simmons
logoНью-Йорк
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logoБилл Симмонс
logoКарл-Энтони Таунс
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