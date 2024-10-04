Карл-Энтони Таунс о критике от Inside the NBA по поводу 1500 бросков в день: «Мне все равно. Я-то знаю, кто был в зале»
Карл-Энтони Таунс отреагировал на критическое высказывание в свой адрес.
По ходу плей-офф экс-центровой «Миннесоты» заявил, что совершает 1500 бросков в день во время тренировок.
Ведущие Inside the NBA высмеяли Таунса, заявив, что он завышает количество попыток.
«Я знаю, какую работу проделал, так что мне даже не нужно это объяснять. Я знаю, кто был там, когда в зале было еще темно, и знаю, кто включал там свет. Так что мне все равно.
Когда это было произнесено, Энтони Эдвардсу не понравилось. Он сказал: «Я знаю, я видел тебя там. Даже когда я прихожу, ты уже там, весь мокрый, а когда ухожу, ты продолжаешь», – заявил Таунс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Club Shay Shay
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