Карл-Энтони Таунс о «Никс»: «Моя мама ходила на их матчи. И они дали шанс моему отцу, пригласили в лагерь»
Центровой, который провел 9 сезонов за «Миннесоту», на этой неделе был обменян в «Нью-Йорк».
«Мне нравятся «Нетс», но «Никс» занимают особое место из-за моей мамы. Когда она эмигрировала из Доминиканской республики, то всегда ходила на матчи «Никс». А еще они были одной из немногих команд, которые дали шанс моему отцу», – сказал Таунс.
Отец звезды НБА после университета получал приглашение в тренировочный лагерь «Нью-Йорка», но не прошел в состав.
«Этот клуб дал шанс моему отцу. Моя мама много рассказывала о «Мэдисон Сквер Гарден», разные истории о важности этой арены. Я как раз был впечатлительным, и, вдобавок ко всему, на самом впечатлительном этапе, когда дело дошло до игры в баскетбол, в детстве, наблюдал безумие Линсенити», – заявил Карл-Энтони.
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