Карл-Энтони Таунс о первой реакции на обмен в «Нью-Йорк»: «Шок»

Карл-Энтони Таунс рассказал, какой была его первая реакция на обмен в «Нью-Йорк».

«Шок. Я был шокирован. Может быть, более правильным будет слово «ошеломлен». Это был просто шок», – признался звездный центровой. Первые 9 сезонов профессиональной карьеры Карл-Энтони провел в «Миннесоте».