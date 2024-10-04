Карл-Энтони Таунс о первой реакции на обмен в «Нью-Йорк»: «Шок»
Карл-Энтони Таунс рассказал, какой была его первая реакция на обмен в «Нью-Йорк».
«Шок.
Я был шокирован. Может быть, более правильным будет слово «ошеломлен». Это был просто шок», – признался звездный центровой.
Первые 9 сезонов профессиональной карьеры Карл-Энтони провел в «Миннесоте».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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