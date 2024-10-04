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Брайан Уиндхорст: «Многие управленцы считают, что «Миннесота» выиграла в обмене Таунса»

Брайан Уиндхорст назвал выгоды обмена Карла-Энтони Таунса для «Миннесоты».

«Меня немного удивило, как много управленцев, с которыми я общался на прошлой неделе, выражали мнение, что «Вулвз» выиграли эту сделку.

Не совсем то, что вы ожидаете услышать, когда большинство людей сходятся во мнении, что лучший игрок в этом обмене ушел в «Никс».

Как мне кажется, они реагируют на то, как «Миннесоте» удалось сбалансировать состав за счет данного трейда.

Они получили Джулиуса Рэндла, получили Дивинченцо, который поможет со скамейки запасных, сняли давление с Роба Диллингема, их лотерейного пика, который теперь получит время на раскачку, а также облегчили платежную ведомость в долгосрочной перспективе за счет Карла-Энтони Таунса, у которого действительно большой контракт», – сказал журналист ESPN.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on ESPN
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoНБА
logoКарл-Энтони Таунс
Брайан Уиндхорст
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