Брайан Уиндхорст: «Многие управленцы считают, что «Миннесота» выиграла в обмене Таунса»
Брайан Уиндхорст назвал выгоды обмена Карла-Энтони Таунса для «Миннесоты».
«Меня немного удивило, как много управленцев, с которыми я общался на прошлой неделе, выражали мнение, что «Вулвз» выиграли эту сделку.
Не совсем то, что вы ожидаете услышать, когда большинство людей сходятся во мнении, что лучший игрок в этом обмене ушел в «Никс».
Как мне кажется, они реагируют на то, как «Миннесоте» удалось сбалансировать состав за счет данного трейда.
Они получили Джулиуса Рэндла, получили Дивинченцо, который поможет со скамейки запасных, сняли давление с Роба Диллингема, их лотерейного пика, который теперь получит время на раскачку, а также облегчили платежную ведомость в долгосрочной перспективе за счет Карла-Энтони Таунса, у которого действительно большой контракт», – сказал журналист ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on ESPN
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