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Джейлен Браун: «Тренировочный лагерь начался с тяжелых нагрузок, но это нам и нужно. Джо Маззулла настоящий псих»

Джейлен Браун доволен началом сборов команды.

«Тренировочный лагерь начался с тяжелых нагрузок. Много работы над физической формой, упражнения в защите. Мы задаем тон оборонительной игре, стараемся превзойти свои пределы. Все здорово. Именно то, что нам нужно. Никакого постепенного вхождения. Джо Маззулла настоящий псих, в хорошем смысле этого слова.

Пока что это одни из самых тяжелых сборов с точки зрения интенсивности, физической нагрузки, защитного, боевого характера. Мы нарабатываем нужные привычки, избавляемся от летнего настроя, концентрируемся на баскетболе», – поделился защитник «Селтикс», MVP финальной серии.

«Бостон» готовится защищать титул чемпиона НБА. Главный тренер команды много работает над мотивацией и настроем своих игроков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: MassLive
logoБостон
logoНБА
logoДжейлен Браун
logoДжо Маззулла
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