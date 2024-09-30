Джо Маззулла о Таунсе в «Нью-Йорке»: «Все команды пытались что-то провернуть. Нам же нужно думать о себе»
Джо Маззулла отреагировал на переход Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк».
«Все команды пытались что-то провернуть, чтобы стать лучше. Нам же надо фокусироваться на самих себе.
Карл-Энтони Таунс – отличный игрок. У них хорошая команда. Нам нужно думать о себе и становиться лучше с каждым днем», – резюмировал главный тренер действующих чемпионов НБА.
«Никс» согласовали обмен звездного центрового, отдав за него Джулиуса Рэндла, Донте Дивинченцо и пик 1-го раунда.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Total Pro Sports
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