Джо Маззулла о Таунсе в «Нью-Йорке»: «Все команды пытались что-то провернуть. Нам же нужно думать о себе»

Джо Маззулла отреагировал на переход Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк».

«Все команды пытались что-то провернуть, чтобы стать лучше. Нам же надо фокусироваться на самих себе.

Карл-Энтони Таунс – отличный игрок. У них хорошая команда. Нам нужно думать о себе и становиться лучше с каждым днем», – резюмировал главный тренер действующих чемпионов НБА .

«Никс» согласовали обмен звездного центрового, отдав за него Джулиуса Рэндла, Донте Дивинченцо и пик 1-го раунда.