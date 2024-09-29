Новичок «Бостона» Бэйлор Шайерман набрал около 6 килограммов мышц по требованию команды
Защитник (24 года, 198 см) был выбран «Селтикс» 30-м на драфте-2024 НБА.
«Со времени Летней лиги я провел большую часть времени работая над своей физической формой, старался набрать сухую мышечную массу. У меня получилось добавить около 6 килограммов мышц. Кроме того, работал над броском, кое-что подправил, постарался ускорить.
Мы поговорили о мышечной массе с командой. Они хотели, чтобы я сконцентрировался на работе в этом направлении, сказали, что это будет важным на новом уровне. Мои результаты оставили их довольными.
Я изменил свой рацион. Спасибо Стиву с кухни «Селтикс», который помог мне определиться с питанием. Очень удобно пользоваться кухней, когда я нахожусь в тренировочном комплексе. Питался здесь 2-3 раза в день. Принимаю креатин, снижаю процент жира», – прокомментировал свои результаты Шайерман.
«Очень тяжело приноровиться к защите в НБА с первого дня. Он хорошо справился с физической адаптацией, здорово показал себя в упражнениях на защиту. У него правильная траектория. Для новичка важно понять, может ли он помогать в защите, следовать защитным схемам и подбирать? Он показал прогресс в этих компонентах», – заключил главный тренер Джо Маззулла.
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