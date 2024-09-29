Дрю Холидэй о сборах «Селтикс»: «Джо Маззулла отключил тормоза и бросил на нас все силы»

Дрю Холидэй прокомментировал начало тренировочного лагеря.

«Все строится вокруг ментальности. Разумеется, это ключевой компонент любой победы. Концентрация, способность игнорировать усталость. Игры без передач, без набора очков. Победа за счет воли, когда ты физически и ментально вымотан. Джо Маззулла отключил тормоза и бросил на нас все силы», – признался Холидэй .