Дрю Холидэй о сборах «Селтикс»: «Джо Маззулла отключил тормоза и бросил на нас все силы»
Дрю Холидэй прокомментировал начало тренировочного лагеря.
«Все строится вокруг ментальности. Разумеется, это ключевой компонент любой победы. Концентрация, способность игнорировать усталость. Игры без передач, без набора очков. Победа за счет воли, когда ты физически и ментально вымотан. Джо Маззулла отключил тормоза и бросил на нас все силы», – признался Холидэй.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: MassLive
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости