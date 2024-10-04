Энджел Риз поставила 100 тысяч долларов на то, что Шакил О’Нил промахнется со штрафного. Легендарный центровой попал
Энджел Риз сделала неудачную ставку.
Новичок женской НБА поставила 100 тысяч долларов на то, что Шакил О’Нил промахнется со штрафного. Легендарный центровой, который за карьеру реализовал 52,7% с линии, отправил мяч в корзину.
«Кажется, я задолжала ему соточку», – подписала видео 22-летняя баскетболистка «Чикаго».
По контракту новичка Риз за сезон-2024 женской НБА заработала 81 тысячу долларов.
Член Зала славы недавно сказал, что Энджел для него «как дочь».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Talk Sport
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