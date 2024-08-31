Шакил О’Нил об Энджел Риз: «Она для меня как дочь»
Шакил О’Нил рассказал о своем отношении к Энджел Риз
Легендарный игрок НБА в пятницу посетил матч женской НБА между «Скай» и «Фивер» в Чикаго.
«Для меня это возможность впервые лично посмотреть за игрой Риз на профессиональном уровне. Еще Кейтлин Кларк, раньше не видел ее своими глазами так близко.
Как я отношусь к Энджел? Она для меня как дочь. Так что я буду защищать ее, оберегать и проводить время. Она наша дочь», – сказал О’Нил.
Знаменитый центровой и 22-летняя дебютантка WNBA на университетском уровне играли за Луизиану Стэйт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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