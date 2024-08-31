Шакил О’Нил об Энджел Риз: «Она для меня как дочь»

Шакил О’Нил рассказал о своем отношении к Энджел Риз

Легендарный игрок НБА в пятницу посетил матч женской НБА между «Скай» и «Фивер» в Чикаго .

«Для меня это возможность впервые лично посмотреть за игрой Риз на профессиональном уровне. Еще Кейтлин Кларк , раньше не видел ее своими глазами так близко.

Как я отношусь к Энджел? Она для меня как дочь. Так что я буду защищать ее, оберегать и проводить время. Она наша дочь», – сказал О’Нил.

Знаменитый центровой и 22-летняя дебютантка WNBA на университетском уровне играли за Луизиану Стэйт.