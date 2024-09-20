Энджел Риз: «Хочу, чтобы мой парень был под два метра или выше. Играл в НБА»

Энджел Риз рассказала, каким видит своего бойфренда.

По словам новичка «Чикаго », она одинока и хотела бы завязать отношения с игроком НБА.

«Я сейчас одна. Хочу, чтобы мой парень был под два метра или выше.

НБА? Да, НБА », – призналась 191-сантиметровая баскетболистка.