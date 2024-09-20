Энджел Риз: «Хочу, чтобы мой парень был под два метра или выше. Играл в НБА»
Энджел Риз рассказала, каким видит своего бойфренда.
По словам новичка «Чикаго», она одинока и хотела бы завязать отношения с игроком НБА.
«Я сейчас одна. Хочу, чтобы мой парень был под два метра или выше.
НБА? Да, НБА», – призналась 191-сантиметровая баскетболистка.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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