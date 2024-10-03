Леброн Джеймс организовал присутствие диджея на тренировке «Лейкерс»
Репортеры были удивлены диджеем на тренировке «Лейкерс».
Журналисты адресовали вопрос о музыке главному тренеру Джей Джей Редику.
«Эта идея принадлежит Леброну Джеймсу. Он запросил присутствие диджея до и после тренировки. Мне понравилось настроение, но пока не уверен, что будет дальше. Не знаю, насколько он настроен продолжать с этой идеей.
Нам все еще надо определиться, кто будет оплачивать счет», – заключил Редик.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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