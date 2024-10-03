5

Леброн Джеймс организовал присутствие диджея на тренировке «Лейкерс»

Репортеры были удивлены диджеем на тренировке «Лейкерс».

Журналисты адресовали вопрос о музыке главному тренеру Джей Джей Редику.

«Эта идея принадлежит Леброну Джеймсу. Он запросил присутствие диджея до и после тренировки. Мне понравилось настроение, но пока не уверен, что будет дальше. Не знаю, насколько он настроен продолжать с этой идеей.

Нам все еще надо определиться, кто будет оплачивать счет», – заключил Редик.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Джей Джей Редика, соцсети репортера Лорен Джонс
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс поддерживает Джей Джей Редика как тренера, который будет сопровождать карьеру его сына
8сегодня, 05:45
Леброн Джеймс: «На данном этапе несправедливо возлагать какие-либо ожидания на «Лейкерс»
9вчера, 05:11
«Я должен быть эффективным. Потраченное на Твиттер время неэффективно». Джей Джей Редик отказался от соцсетей
430 сентября, 13:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» сыграет с «Самарой», курское «Динамо» встретится с одноклубницами из Новосибирска и другие матчи
32 минуты назад
Никола Йокич о проигрыше Сербии в полуфинале олимпийского турнира: «Cамое тяжелое поражение в моей карьере»
4сегодня, 11:24
Тайриз Макси: «Тобайас Харрис очень многое сделал для меня. Стараюсь повторить это с Джаредом Маккейном»
3сегодня, 11:06
Майк Джеймс и Марио Хезоня разделили звание самого талантливого игрока Евролиги по мнению капитанов команд
1сегодня, 10:34Фото
Майк Браун: «Демар Дерозан не просто скорер. Он полноценный баскетболист»
2сегодня, 10:17
Дориан Финни-Смит: «Нетс» не собираются танковать. Бен Симмонс выглядит здоровым и поможет нам»
3сегодня, 09:26
«Верю в силу ума». Димитрис Яннакопулос назвал Николу Йокича своим любимым игроком всех времен
2сегодня, 09:05
«Потребовалось долго умолять». Джейсон Кидд порадовался присоединению Фрэнка Вогеля к тренерскому штабу «Далласа»
7сегодня, 08:32
Спортс’’ ищет баскетбольного автора
5сегодня, 08:20
Кендрик Нанн и Костас Слукас возглавили рейтинг лучших игроков Евролиги по версии Eurohoops
6сегодня, 08:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Он помогает развивать Евролигу». Никола Йокич поблагодарил Димитриса Яннакопулоса за теплые слова в свой адрес
137 минут назад
Жоан Пеньярройя: «Евролига и чемпионат Испании в этом году выйдут на новый уровень»
1сегодня, 11:44
Трэйс Джексон-Дэвис: «Мы, молодые игроки, хотим помочь и снять нагрузку со Стефа Карри и Дрэймонда Грина»
1сегодня, 10:52
Лонг Пхи Фам признал участие в мошеннической схеме с участием Джонтэя Портера и может получить до 20 лет в тюрьме
1сегодня, 09:59
Илона Корстин о своем опыте в стритболе: «За 2-3 года проиграли один раз – на мировом финале Adidas Streetball Challenge в Будапеште»
1сегодня, 09:46
Форвард «Тюрк Телекома» Василис Харалабопулос получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и пропустит сезон-2024/25
сегодня, 08:45
Ти Джей Уоррен подпишет негарантированный контракт с «Никс»
2сегодня, 07:34
Джош Харт: «Мало играл с бросающими «большими». Потребуется время для адаптации»
сегодня, 07:12
Иш Смит присоединился к офису «Уизардс» в роли скаута, завершив игровую карьеру
5сегодня, 06:56
Леброн Джеймс поддерживает Джей Джей Редика как тренера, который будет сопровождать карьеру его сына
8сегодня, 05:45