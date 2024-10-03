Леброн Джеймс организовал присутствие диджея на тренировке «Лейкерс»

Репортеры были удивлены диджеем на тренировке «Лейкерс».

Журналисты адресовали вопрос о музыке главному тренеру Джей Джей Редику .

«Эта идея принадлежит Леброну Джеймсу. Он запросил присутствие диджея до и после тренировки. Мне понравилось настроение, но пока не уверен, что будет дальше. Не знаю, насколько он настроен продолжать с этой идеей.

Нам все еще надо определиться, кто будет оплачивать счет», – заключил Редик.