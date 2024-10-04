Леброн Джеймс: «Как баскетболисту мне больше нечего доказывать. Хотя я буду рад новым достижениям»
Леброн Джеймс ответил на вопрос о своем наследии.
Журналист: Есть ли цели, которые, как вам кажется, вам все еще необходимо достичь? Вам есть, что доказывать?
Леброн: Как баскетболисту, на площадке?
Журналист: Да, на площадке.
Леброн: Нет. Нет. Все остальное – это уже как бонус. Хотя я буду рад новым достижениям. Было бы здорово. Мне нравится то, чем я занимаюсь.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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