Леброн Джеймс: «Как баскетболисту мне больше нечего доказывать. Хотя я буду рад новым достижениям»

Леброн Джеймс ответил на вопрос о своем наследии.

Журналист: Есть ли цели, которые, как вам кажется, вам все еще необходимо достичь? Вам есть, что доказывать?

Леброн: Как баскетболисту, на площадке?

Журналист: Да, на площадке.

Леброн: Нет. Нет. Все остальное – это уже как бонус. Хотя я буду рад новым достижениям. Было бы здорово. Мне нравится то, чем я занимаюсь.