«Забрось штрафной». Остин Ривз посмеялся над Лукой Дончичем, не дотянувшим до 50 очков

Лука Дончич не взял планку в 50 очков.

Словенский разыгрывающий завершил победную встречу с «Миннесотой» (128:110) с 49 очками, 11 подборами и 8 передачами.

Джей Джей Редик дал Дончичу возможность добраться до 50 очков, когда у него было 48. Защитник получил право на 2 штрафных броска за 3 минуты до конца матча, но реализовал только 1 из них и был заменен.

Словенец не смог присоединиться к Шэю Гилджес-Александеру («Оклахома») и Аарону Гордону («Денвер»), которые уже взяли планку в 50 очков в этом чемпионате.

«Забрось штрафной», – посмеялся над ним Остин Ривз в соцсетях.

«Да замолчи ты», – отмахнулся Дончич.