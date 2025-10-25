0

«Забрось штрафной». Остин Ривз посмеялся над Лукой Дончичем, не дотянувшим до 50 очков

Лука Дончич не взял планку в 50 очков.

Словенский разыгрывающий завершил победную встречу с «Миннесотой» (128:110) с 49 очками, 11 подборами и 8 передачами.

Джей Джей Редик дал Дончичу возможность добраться до 50 очков, когда у него было 48. Защитник получил право на 2 штрафных броска за 3 минуты до конца матча, но реализовал только 1 из них и был заменен.

Словенец не смог присоединиться к Шэю Гилджес-Александеру («Оклахома») и Аарону Гордону («Денвер»), которые уже взяли планку в 50 очков в этом чемпионате.

«Забрось штрафной», – посмеялся над ним Остин Ривз в соцсетях.

«Да замолчи ты», – отмахнулся Дончич.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2509 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Луки Дончича
logoОстин Ривз
logoНБА
logoМиннесота
logoЛейкерс
logoЛука Дончич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич набрал 49 очков (23 в первой четверти), 11 подборов и 8 передач в игре с «Миннесотой»
сегодня, 08:01Видео
«Это будет веселый сезон». Деандре Эйтон сравнил Луку Дончича с Крисом Полом
вчера, 18:56
Лука Дончич был близок к трипл-даблу (43+12+9) в проигранном матче с «Голден Стэйт»
22 октября, 05:30Видео
Главные новости
Майкл Мэлоун: «Тяжело было совмещать ожидание титула с развитием 3-4 молодых игроков»
36 минут назад
Джейсон Кидд о требованиях «уволить Нико»: «Баскетбол – игра эмоций, болельщики имеют право на свои»
сегодня, 13:30
Единая лига ВТБ. ЦСКА нанес первое поражение УНИКСу и другие матчи
сегодня, 13:30Live
«Пиппен забил Бонзи восемнадцать раз подряд. Больше он не вякал». Никита Моргунов поделился историями о взаимоотношениях в НБА
сегодня, 13:15
Пол Пирс предложил «Сан-Антонио» обменять Де’Аарона Фокса: «Ему нужна команда другого типа»
сегодня, 12:15
Трехочковый под сирену Малика Монка и данк Зайона Уильямсона через Виктора Вембаньяму стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:48Видео
«Чем ты летом занимался?» Кевин Гарнетт раскритиковал Джоэла Эмбиида после плохого первого матча сезона
сегодня, 11:36
Никита Моргунов о Дэвиде Блатте: «Говорит тебе: «Ты лучший на свете, на тебе держится команда». А потом выясняется, что каждый игрок слышал от него подобное»
сегодня, 11:19
Хаким Оладжувон уверен, что его «Рокетс» могли бы обыграть «Буллс» Майкла Джордана в финале НБА
сегодня, 10:55
Роберт Орри думал, что Сальма Хайек запала на него, но все испортил Эдвард Нортон
сегодня, 09:49
Ко всем новостям
Последние новости
Ростислав Вергун: «Помогали в начале игры сопернику своей пассивностью, выбором атак, потерями и небрежностью»
10 минут назад
Йовица Арсич: «Енисею» не хватает хладнокровия в концовке. Когда начинаются проблемы, мы отходим от изначального плана»
25 минут назад
В соцсетях показали, каким образом помечались карты в подпольных играх с участием Чонси Биллапса
50 минут назадВидео
Чемпионат Греции. «Ираклис» примет АЕК, ПАОК сыграет с «Перистери» и другие матчи
сегодня, 08:59
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Бахчешехиром», «Бешикташ» встретится с «Бурсаспором» и другие матчи
сегодня, 11:57
ACB. «Тенерифе» примет «Уникаху», «Форса Льеда» встретится с «Гранадой» и другие матчи
сегодня, 08:24
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой», «Задар» встретится с «Спартаком Суботица» и другие матчи
сегодня, 12:35
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает «Спарту энд К», «Динамо Курск» встретится с «Самарой» и другие матчи
сегодня, 12:00Live
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Тренто», «Дертона» сыграет с «Трапани Шарк»
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Бурк» примет «Шоле», «Нантер» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 12:35