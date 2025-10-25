«Забрось штрафной». Остин Ривз посмеялся над Лукой Дончичем, не дотянувшим до 50 очков
Лука Дончич не взял планку в 50 очков.
Словенский разыгрывающий завершил победную встречу с «Миннесотой» (128:110) с 49 очками, 11 подборами и 8 передачами.
Джей Джей Редик дал Дончичу возможность добраться до 50 очков, когда у него было 48. Защитник получил право на 2 штрафных броска за 3 минуты до конца матча, но реализовал только 1 из них и был заменен.
Словенец не смог присоединиться к Шэю Гилджес-Александеру («Оклахома») и Аарону Гордону («Денвер»), которые уже взяли планку в 50 очков в этом чемпионате.
«Забрось штрафной», – посмеялся над ним Остин Ривз в соцсетях.
«Да замолчи ты», – отмахнулся Дончич.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2509 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Луки Дончича
