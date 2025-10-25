Йовица Арсич: «Енисею» не хватает хладнокровия в концовке. Когда начинаются проблемы, мы отходим от изначального плана»

Йовица Арсич прокомментировал очередное поражение.

«Енисей» уступил «Уралмашу» у себя дома – 71:78 ОТ. Первый раз в сезоне Лиги ВТБ исход матча решился в дополнительное время. Красноярцы начали сезон с 6 проигрышей – антирекорд для клуба.

«Мне очень обидно за болельщиков, которые приходят и поддерживают нас, несмотря на неудачный старт чемпионата. Я им искренне благодарен и надеюсь, что в следующей игре все будет лучше. Мы прогрессируем в некоторых аспектах на паркете, но снова нам не хватает хладнокровия в концовке, чтобы одержать победу.

«Уралмаш» – более сыгранная и опытная команда, их игроки более сфокусированы на результате. Когда у нас начинаются проблемы, мы отходим от изначального плана. Сегодня мы сыграли в защите лучше, чем в предыдущих матчах, но нам снова чуть-чуть не хватило», – признал главный тренер красноярского клуба.