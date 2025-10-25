  • Спортс
Андреас Пистиолис: «УНИКС показал потрясающий баскетбол в начале сезона. Играет жестко, видна гордость»

Андреас Пистиолис прокомментировал победу над лидером чемпионата.

УНИКС начал сезон-2025/26 с 6 побед, но оступился в гостевой встрече с ЦСКА (75:86).

«Это была очень важная победа для нас, потому что УНИКС показал потрясающий баскетбол в начале сезона, у них отличный тренер, команда играет жестко, видна гордость в игре. Мы сделали правильные выводы и вынесли уроки после «Меги». Сегодня у нас была лучшая защита среди всех матчей нынешнего сезона, мы выиграли подбор, это всегда важно для команды. Ключевым моментом было начало третьей четверти, когда мы создали отрыв. Обычно именно в третьей четверти УНИКС показывает всё, на что способен», – заключил главный тренер армейцев.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ЦСКА
logoУНИКС
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
Андреас Пистиолис
