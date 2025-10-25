Пол Пирс предложил «Сан-Антонио» обменять Де’Аарона Фокса: «Ему нужна команда другого типа»

Пирс считает, что «Сперс» не походят Фоксу.

«Мне нравится основа «Сан-Антонио » из молодых парней. Мне нравится, что в составе игроки одного возраста, которые могут расти вместе. Но, знаете, Фокс... Я думаю, он должен играть в команде, которая может бороться за чемпионство прямо сейчас.

Не то чтобы я говорю, что «Сан-Антонио» не претендент, но я думаю, что ему нужна команда другого типа, а этим молодым парням нужно дать развиваться и расти», – сказал Пирс .

Де’Аарон Фокс присоединился к «Сперс» в результате февральского обмена из «Сакраменто». Летом он продлил контракт с командой на максимальных условиях до 2030 года.

Дебют защитника в новом сезоне откладывается, так как он восстанавливается от травмы правого подколенного сухожилия, полученной в тренировочном лагере.