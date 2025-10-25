Ростислав Вергун: «Помогали в начале игры сопернику своей пассивностью, выбором атак, потерями и небрежностью»

Ростислав Вергун остался недоволен началом матча от «Уралмаша».

«При всем уважении к сопернику, мы помогали им в начале игры своей пассивностью, выбором атак, потерями, небрежностью, а хорошо организованная команда умеет качественно наказывать за такое. В конце мы сыграли более надежно и агрессивно – это послужило позитивным толчком к хорошему финишу. Будем делать правильные выводы. Уже меньше, чем через месяц нас ждёт вторая игра в Красноярске и очень хотелось бы играть качественнее с самого начала», – рассудил главный тренер екатеринбургского клуба.

«Уралмаш» выиграл только 1 из 4 10-минуток (третью) основного времени, но сумел перевести матч в овертайм.

Защитник Гарретт Невельс набрал 14 очков в последней четверти и стал самым результативным на площадке в целом (29).

Игра закончилась победой «Уралмаша» над «Енисеем» со счетом 78:71.