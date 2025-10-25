  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Ростислав Вергун: «Помогали в начале игры сопернику своей пассивностью, выбором атак, потерями и небрежностью»
0

Ростислав Вергун: «Помогали в начале игры сопернику своей пассивностью, выбором атак, потерями и небрежностью»

Ростислав Вергун остался недоволен началом матча от «Уралмаша».

«При всем уважении к сопернику, мы помогали им в начале игры своей пассивностью, выбором атак, потерями, небрежностью, а хорошо организованная команда умеет качественно наказывать за такое. В конце мы сыграли более надежно и агрессивно – это послужило позитивным толчком к хорошему финишу. Будем делать правильные выводы. Уже меньше, чем через месяц нас ждёт вторая игра в Красноярске и очень хотелось бы играть качественнее с самого начала», – рассудил главный тренер екатеринбургского клуба.

«Уралмаш» выиграл только 1 из 4 10-минуток (третью) основного времени, но сумел перевести матч в овертайм.

Защитник Гарретт Невельс набрал 14 очков в последней четверти и стал самым результативным на площадке в целом (29).

Игра закончилась победой «Уралмаша» над «Енисеем» со счетом 78:71.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2509 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Гарретт Невельс
logoУралмаш
logoЕдиная лига ВТБ
logoРостислав Вергун
logoЕнисей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. ЦСКА нанес первое поражение УНИКСу и другие матчи
сегодня, 13:30Live
Енисей – Уралмаш – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Единая лига ВТБ, 25 октября 2025
вчера, 08:52Пользовательская новость
Ростислав Вергун о матче с «Зенитом»: «Команда не сдается и продолжает бороться до конца в каждом матче»
20 октября, 20:09
Главные новости
«Забрось штрафной». Остин Ривз посмеялся над Лукой Дончичем, не дотянувшим до 50 очков
12 минут назад
Майкл Мэлоун: «Тяжело было совмещать ожидание титула с развитием 3-4 молодых игроков»
38 минут назад
Джейсон Кидд о требованиях «уволить Нико»: «Баскетбол – игра эмоций, болельщики имеют право на свои»
сегодня, 13:30
Единая лига ВТБ. ЦСКА нанес первое поражение УНИКСу и другие матчи
сегодня, 13:30Live
«Пиппен забил Бонзи восемнадцать раз подряд. Больше он не вякал». Никита Моргунов поделился историями о взаимоотношениях в НБА
сегодня, 13:15
Пол Пирс предложил «Сан-Антонио» обменять Де’Аарона Фокса: «Ему нужна команда другого типа»
сегодня, 12:15
Трехочковый под сирену Малика Монка и данк Зайона Уильямсона через Виктора Вембаньяму стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:48Видео
«Чем ты летом занимался?» Кевин Гарнетт раскритиковал Джоэла Эмбиида после плохого первого матча сезона
сегодня, 11:36
Никита Моргунов о Дэвиде Блатте: «Говорит тебе: «Ты лучший на свете, на тебе держится команда». А потом выясняется, что каждый игрок слышал от него подобное»
сегодня, 11:19
Хаким Оладжувон уверен, что его «Рокетс» могли бы обыграть «Буллс» Майкла Джордана в финале НБА
сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Йовица Арсич: «Енисею» не хватает хладнокровия в концовке. Когда начинаются проблемы, мы отходим от изначального плана»
27 минут назад
В соцсетях показали, каким образом помечались карты в подпольных играх с участием Чонси Биллапса
52 минуты назадВидео
Чемпионат Греции. «Ираклис» примет АЕК, ПАОК сыграет с «Перистери» и другие матчи
сегодня, 08:59
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Бахчешехиром», «Бешикташ» встретится с «Бурсаспором» и другие матчи
сегодня, 11:57
ACB. «Тенерифе» примет «Уникаху», «Форса Льеда» встретится с «Гранадой» и другие матчи
сегодня, 08:24
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой», «Задар» встретится с «Спартаком Суботица» и другие матчи
сегодня, 12:35
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает «Спарту энд К», «Динамо Курск» встретится с «Самарой» и другие матчи
сегодня, 12:00Live
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Тренто», «Дертона» сыграет с «Трапани Шарк»
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Бурк» примет «Шоле», «Нантер» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 12:35
«Даллас» не ведет переговоров о продлении контракта с Нико Харрисоном
сегодня, 12:33