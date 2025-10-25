Велимир Перасович: «Сложно вернуться в игру после 2:19 на отрезке в 3-4 минуты»
Велимир Перасович прокомментировал первое поражение в сезоне.
УНИКС уступил ЦСКА в Москве (75:86), но сохранил 1-е место (6-1).
Казанцы совершили 18 потерь, установив свой антирекорд этого сезона.
«Сегодня они были лучше на площадке, сыграли жестко и без ошибок. Они не позволяли себе таких длительных и плохих моментов, которые мы допустили, особенно в отрезке 3-4 минут, которые связывали концовку второй и начало третьей четвертей, тогда счет был 19-2 в пользу ЦСКА. Нам было очень сложно вернуться в игру, мы старались, но у нас не получилось», – рассудил главный тренер УНИКСа.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
