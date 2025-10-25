Майкл Мэлоун: «Тяжело было совмещать ожидание титула с развитием 3-4 молодых игроков»

Майкл Мэлоун прокомментировал завершение карьеры в «Денвере».

«Если бы не ограниченная скамейка, возможно, я до сих пор бы тренировал команду. Тренерам всегда хочется большего, они никогда не удовлетворены текущей ситуацией. Каждый требует от своего генменеджера больше «снайперов», защиты и габаритов.

У нас был отличный 2023 год, мы победили «Майами» в финале, невероятное достижение для клуба и для меня. Так давайте сделем все возможное, чтобы стать еще лучше в следующем сезоне.

Но организация приняла решение пытаться вырастить свою молодежь. Тяжело было совмещать ожидание титула с развитием 3-4 молодых игроков.

Думал, что мы сумеем добиться большего, но не срослось», – заключил Мэлоун.