Майкл Мэлоун: «Тяжело было совмещать ожидание титула с развитием 3-4 молодых игроков»
Майкл Мэлоун прокомментировал завершение карьеры в «Денвере».
«Если бы не ограниченная скамейка, возможно, я до сих пор бы тренировал команду. Тренерам всегда хочется большего, они никогда не удовлетворены текущей ситуацией. Каждый требует от своего генменеджера больше «снайперов», защиты и габаритов.
У нас был отличный 2023 год, мы победили «Майами» в финале, невероятное достижение для клуба и для меня. Так давайте сделем все возможное, чтобы стать еще лучше в следующем сезоне.
Но организация приняла решение пытаться вырастить свою молодежь. Тяжело было совмещать ожидание титула с развитием 3-4 молодых игроков.
Думал, что мы сумеем добиться большего, но не срослось», – заключил Мэлоун.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2508 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA on ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости