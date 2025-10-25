1

Майкл Мэлоун: «Тяжело было совмещать ожидание титула с развитием 3-4 молодых игроков»

Майкл Мэлоун прокомментировал завершение карьеры в «Денвере».

«Если бы не ограниченная скамейка, возможно, я до сих пор бы тренировал команду. Тренерам всегда хочется большего, они никогда не удовлетворены текущей ситуацией. Каждый требует от своего генменеджера больше «снайперов», защиты и габаритов.

У нас был отличный 2023 год, мы победили «Майами» в финале, невероятное достижение для клуба и для меня. Так давайте сделем все возможное, чтобы стать еще лучше в следующем сезоне.

Но организация приняла решение пытаться вырастить свою молодежь. Тяжело было совмещать ожидание титула с развитием 3-4 молодых игроков.

Думал, что мы сумеем добиться большего, но не срослось», – заключил Мэлоун.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2508 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA on ESPN
logoМайкл Мэлоун
logoНБА
logoДенвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
«Забрось штрафной». Остин Ривз посмеялся над Лукой Дончичем, не дотянувшим до 50 очков
8 минут назад
Джейсон Кидд о требованиях «уволить Нико»: «Баскетбол – игра эмоций, болельщики имеют право на свои»
сегодня, 13:30
Единая лига ВТБ. ЦСКА нанес первое поражение УНИКСу и другие матчи
сегодня, 13:30Live
«Пиппен забил Бонзи восемнадцать раз подряд. Больше он не вякал». Никита Моргунов поделился историями о взаимоотношениях в НБА
сегодня, 13:15
Пол Пирс предложил «Сан-Антонио» обменять Де’Аарона Фокса: «Ему нужна команда другого типа»
сегодня, 12:15
Трехочковый под сирену Малика Монка и данк Зайона Уильямсона через Виктора Вембаньяму стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:48Видео
«Чем ты летом занимался?» Кевин Гарнетт раскритиковал Джоэла Эмбиида после плохого первого матча сезона
сегодня, 11:36
Никита Моргунов о Дэвиде Блатте: «Говорит тебе: «Ты лучший на свете, на тебе держится команда». А потом выясняется, что каждый игрок слышал от него подобное»
сегодня, 11:19
Хаким Оладжувон уверен, что его «Рокетс» могли бы обыграть «Буллс» Майкла Джордана в финале НБА
сегодня, 10:55
Роберт Орри думал, что Сальма Хайек запала на него, но все испортил Эдвард Нортон
сегодня, 09:49
Ко всем новостям
Последние новости
Ростислав Вергун: «Помогали в начале игры сопернику своей пассивностью, выбором атак, потерями и небрежностью»
8 минут назад
Йовица Арсич: «Енисею» не хватает хладнокровия в концовке. Когда начинаются проблемы, мы отходим от изначального плана»
23 минуты назад
В соцсетях показали, каким образом помечались карты в подпольных играх с участием Чонси Биллапса
48 минут назадВидео
Чемпионат Греции. «Ираклис» примет АЕК, ПАОК сыграет с «Перистери» и другие матчи
сегодня, 08:59
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Бахчешехиром», «Бешикташ» встретится с «Бурсаспором» и другие матчи
сегодня, 11:57
ACB. «Тенерифе» примет «Уникаху», «Форса Льеда» встретится с «Гранадой» и другие матчи
сегодня, 08:24
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой», «Задар» встретится с «Спартаком Суботица» и другие матчи
сегодня, 12:35
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает «Спарту энд К», «Динамо Курск» встретится с «Самарой» и другие матчи
сегодня, 12:00Live
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Тренто», «Дертона» сыграет с «Трапани Шарк»
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Бурк» примет «Шоле», «Нантер» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 12:35