Роман Соркин стал MVP 6-го тура Евролиги
Евролига назвала самого ценного игрока шестого тура.
Им стал 29-летний форвард «Маккаби» Роман Соркин.
На его счету 21 очко, 6 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота в игре с «Реалом» (92:91).
Соркин реализовал 9 из 11 двухочковых и 3 из 3 штрафных бросков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
