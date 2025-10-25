Роман Соркин стал MVP 6-го тура Евролиги

Евролига назвала самого ценного игрока шестого тура.

Им стал 29-летний форвард «Маккаби » Роман Соркин .

На его счету 21 очко, 6 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота в игре с «Реалом » (92:91).

Соркин реализовал 9 из 11 двухочковых и 3 из 3 штрафных бросков.