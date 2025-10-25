  • Спортс
Найджел Уильямс-Госс пропустит несколько матчей «Жальгириса» из-за травмы задней поверхности бедра

Обследование подтвердило травму Найджела Уильямс-Госса.

31-летний американский разыгрывающий не доиграл последний матч Евролиги против «Барселоны».

Обследование подтвердило травму задней поверхности бедра.

Уильямс-Госс пропустит несколько следующих матчей. Медицинский штаб определяется со сроками реабилитации.

Защитник набирает 11,5 очка, 2 подбора, 1,5 передачи и 1,2 перехвата за 18,6 минуты в этом сезоне Евролиги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
травмы
logoЕвролига
logoНайджел Уильямс-Госс
logoЖальгирис
