Найджел Уильямс-Госс пропустит несколько матчей «Жальгириса» из-за травмы задней поверхности бедра

Обследование подтвердило травму Найджела Уильямс-Госса.

31-летний американский разыгрывающий не доиграл последний матч Евролиги против «Барселоны».

Обследование подтвердило травму задней поверхности бедра.

Уильямс-Госс пропустит несколько следующих матчей. Медицинский штаб определяется со сроками реабилитации.

Защитник набирает 11,5 очка, 2 подбора, 1,5 передачи и 1,2 перехвата за 18,6 минуты в этом сезоне Евролиги.