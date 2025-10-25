Найджел Уильямс-Госс пропустит несколько матчей «Жальгириса» из-за травмы задней поверхности бедра
Обследование подтвердило травму Найджела Уильямс-Госса.
31-летний американский разыгрывающий не доиграл последний матч Евролиги против «Барселоны».
Обследование подтвердило травму задней поверхности бедра.
Уильямс-Госс пропустит несколько следующих матчей. Медицинский штаб определяется со сроками реабилитации.
Защитник набирает 11,5 очка, 2 подбора, 1,5 передачи и 1,2 перехвата за 18,6 минуты в этом сезоне Евролиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
