  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Пиппен забил Бонзи восемнадцать раз подряд. Больше он не вякал». Никита Моргунов поделился историями о взаимоотношениях в НБА
1

«Пиппен забил Бонзи восемнадцать раз подряд. Больше он не вякал». Никита Моргунов поделился историями о взаимоотношениях в НБА

Никита Моргунов рассказал о сложной атмосфере в американской лиге.

Российский баскетболист провел некоторое время в составе «Портленда» в 1999-2000 годах, но не выходил на площадку в официальных играх.

«[Скотти] Пиппен поставил на место Бонзи Уэллса. На тренировки мы приходили заранее (я вообще за полтора часа) и отрабатывали броски. Меня поражало, что Скотти часто попадал лишь 6-7 раз из 10. Будто месяц не бросал. Я не понимал, как человек с таким процентом потом уверенно атакует в игре.

Я-то просто размышлял, а Бонзи вслух бросил Пиппену что-то язвительное и услышал: «Что, молодой, можешь защититься?» – «Вообще без проблем». Играют один на один. Пиппен через Бонзи – бум: попал. «Что, случайно? – говорит. – Давай еще». 

Бам, бам, бам. Данливи даже игровую тренировку остановил, и мы стояли, смотрели. 

Пиппен забивал на любой вкус – со средней, с дальней, с дриблинга, с разворота, сверху. Хотя бы раз можно было смазать или Уэллсу отзащищаться, но нет – Пиппен забил восемнадцать раз подряд! Почему помню – мы начали вслух считать. 

Больше Бонзи не вякал. 

Казалось, все белые ему должны. Постоянно пытался грязно сыграть – то против Кротти, то против Шремпфа. От Сабаса и Кляйна ему прилетело пару раз, и он успокоился. Габариты-то не сравнить. А вот с теми, кто полегче... 

В первой моей Летней лиге тренеры решили играть на меня и Бонзи. Он скидывает мне – я сверху забиваю. Второй раз – мажу. У Бонзи сразу злость, нервы. Что-то мне сказал, я ответил. И на тренировках начался цирк. То отдаст неудобный пас (в спину, ноги, голову), то выкинет мяч другому, когда я один перед кольцом. 

Несколько тренировок Бонзи чудил, и я сорвался – выдал на смеси английского и русского мата: «Откроешься – фиг пас отдаст! Стоит чуть задержаться – мяч в затылок летит!» – рассказал чемпион Евробаскета-2007 в интервью Спортсу.

«Пиппен взял чайник – и об пол, бдыщ: «Ты чего, молодой!»

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2509 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Никиты Моргунова Денису Романцову в блоге «Душевная кухня» на Спортсе
logoАрвидас Сабонис
Детлеф Шремпф
logoНикита Моргунов
Бонзи Уэллс
logoНБА
logoСкотти Пиппен
Джо Клайн
Майк Данливи-старший
logoПортленд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Пиппен взял чайник – и об пол, бдыщ: «Ты чего, молодой!» Интервью второго русского в НБА
сегодня, 08:20
«Нам надо двигаться дальше». «Портленд» разгромил «Голден Стэйт» в первом матче под руководством Сплиттера
сегодня, 06:32
НБА. 49+11+8 Дончича позволили «Лейкерс» победить «Миннесоту»; 29 очков, 11 подборов и 9 блок-шотов Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» одолеть «Новый Орлеан» (ОТ) и другие результаты
сегодня, 05:34
Главные новости
«Забрось штрафной». Остин Ривз посмеялся над Лукой Дончичем, не дотянувшим до 50 очков
10 минут назад
Майкл Мэлоун: «Тяжело было совмещать ожидание титула с развитием 3-4 молодых игроков»
36 минут назад
Джейсон Кидд о требованиях «уволить Нико»: «Баскетбол – игра эмоций, болельщики имеют право на свои»
сегодня, 13:30
Единая лига ВТБ. ЦСКА нанес первое поражение УНИКСу и другие матчи
сегодня, 13:30Live
Пол Пирс предложил «Сан-Антонио» обменять Де’Аарона Фокса: «Ему нужна команда другого типа»
сегодня, 12:15
Трехочковый под сирену Малика Монка и данк Зайона Уильямсона через Виктора Вембаньяму стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:48Видео
«Чем ты летом занимался?» Кевин Гарнетт раскритиковал Джоэла Эмбиида после плохого первого матча сезона
сегодня, 11:36
Никита Моргунов о Дэвиде Блатте: «Говорит тебе: «Ты лучший на свете, на тебе держится команда». А потом выясняется, что каждый игрок слышал от него подобное»
сегодня, 11:19
Хаким Оладжувон уверен, что его «Рокетс» могли бы обыграть «Буллс» Майкла Джордана в финале НБА
сегодня, 10:55
Роберт Орри думал, что Сальма Хайек запала на него, но все испортил Эдвард Нортон
сегодня, 09:49
Ко всем новостям
Последние новости
Ростислав Вергун: «Помогали в начале игры сопернику своей пассивностью, выбором атак, потерями и небрежностью»
10 минут назад
Йовица Арсич: «Енисею» не хватает хладнокровия в концовке. Когда начинаются проблемы, мы отходим от изначального плана»
25 минут назад
В соцсетях показали, каким образом помечались карты в подпольных играх с участием Чонси Биллапса
50 минут назадВидео
Чемпионат Греции. «Ираклис» примет АЕК, ПАОК сыграет с «Перистери» и другие матчи
сегодня, 08:59
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Бахчешехиром», «Бешикташ» встретится с «Бурсаспором» и другие матчи
сегодня, 11:57
ACB. «Тенерифе» примет «Уникаху», «Форса Льеда» встретится с «Гранадой» и другие матчи
сегодня, 08:24
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой», «Задар» встретится с «Спартаком Суботица» и другие матчи
сегодня, 12:35
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает «Спарту энд К», «Динамо Курск» встретится с «Самарой» и другие матчи
сегодня, 12:00Live
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Тренто», «Дертона» сыграет с «Трапани Шарк»
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Бурк» примет «Шоле», «Нантер» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 12:35