«Пиппен забил Бонзи восемнадцать раз подряд. Больше он не вякал». Никита Моргунов поделился историями о взаимоотношениях в НБА

Никита Моргунов рассказал о сложной атмосфере в американской лиге.

Российский баскетболист провел некоторое время в составе «Портленда » в 1999-2000 годах, но не выходил на площадку в официальных играх.

«[Скотти ] Пиппен поставил на место Бонзи Уэллса . На тренировки мы приходили заранее (я вообще за полтора часа) и отрабатывали броски. Меня поражало, что Скотти часто попадал лишь 6-7 раз из 10. Будто месяц не бросал. Я не понимал, как человек с таким процентом потом уверенно атакует в игре.

Я-то просто размышлял, а Бонзи вслух бросил Пиппену что-то язвительное и услышал: «Что, молодой, можешь защититься?» – «Вообще без проблем». Играют один на один. Пиппен через Бонзи – бум: попал. «Что, случайно? – говорит. – Давай еще».

Бам, бам, бам. Данливи даже игровую тренировку остановил, и мы стояли, смотрели.

Пиппен забивал на любой вкус – со средней, с дальней, с дриблинга, с разворота, сверху. Хотя бы раз можно было смазать или Уэллсу отзащищаться, но нет – Пиппен забил восемнадцать раз подряд! Почему помню – мы начали вслух считать.

Больше Бонзи не вякал.

Казалось, все белые ему должны. Постоянно пытался грязно сыграть – то против Кротти, то против Шремпфа . От Сабаса и Кляйна ему прилетело пару раз, и он успокоился. Габариты-то не сравнить. А вот с теми, кто полегче...

В первой моей Летней лиге тренеры решили играть на меня и Бонзи. Он скидывает мне – я сверху забиваю. Второй раз – мажу. У Бонзи сразу злость, нервы. Что-то мне сказал, я ответил. И на тренировках начался цирк. То отдаст неудобный пас (в спину, ноги, голову), то выкинет мяч другому, когда я один перед кольцом.

Несколько тренировок Бонзи чудил, и я сорвался – выдал на смеси английского и русского мата: «Откроешься – фиг пас отдаст! Стоит чуть задержаться – мяч в затылок летит!» – рассказал чемпион Евробаскета-2007 в интервью Спортсу.

«Пиппен взял чайник – и об пол, бдыщ: «Ты чего, молодой!»