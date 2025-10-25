Владислав Близнюк продолжит карьеру в «Барнауле» в Суперлиге
Владислав Близнюк нашел клуб на сезон-2025/26.
В прошлом сезоне 26-летний белорусский защитник выступал за «Енисей» и набирал 5,9 очка, 2,1 передачи и 1,5 подбора за 19,9 минуты в среднем в Лиге ВТБ.
Красноярский клуб не стал продлевать сотрудничество с игроком. Теперь Близнюк присоединился к «Барнаулу» в Суперкубке, но сохранил возможность перейти в команду высшего дивизиона в случае поступления предложения.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Барнаула»
