«Чикаго» подпишет И Джей Лидделла

«Чикаго» согласовал контракт с И Джей Лидделлом

Форвард (23 года, 198 см) будет бороться за место в составе «Буллс» в тренировочном лагере.

В минувшем сезоне НБА 41-й номер драфта-2022 провел 8 матчей за «Новый Орлеан».