«Чикаго» подпишет И Джей Лидделла
«Чикаго» согласовал контракт с И Джей Лидделлом
Форвард (23 года, 198 см) будет бороться за место в составе «Буллс» в тренировочном лагере.
В минувшем сезоне НБА 41-й номер драфта-2022 провел 8 матчей за «Новый Орлеан».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Скотто
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