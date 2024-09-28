«Буллс» воспользовались опцией продления в контракте новичка Дэйлена Терри
«Буллс» воспользовались опцией продления в контракте Дэйлена Терри.
Контракт новичка легкого форварда (21 год, 201 см) продлен на сезон-25/26.
В межсезонье-2025 18-й номер драфта-2022 получит возможность для подписания нового соглашения.
В 61 матче прошлого сезона Терри набирал 3,0 очка, 2,0 подбора и 1,4 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дарнелла Мэйбери
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