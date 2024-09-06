Терри Тэйлор будет тренироваться с «Сакраменто»
«Кингз» просмотрят Терри Тэйлора
Форвард (24 года, 196 см) провел прошлый сезон в «Чикаго» и принял участие в 31 матче, набирая 1,5 очка и 1,2 подбора за 6,1 минуты в среднем.
Тэйлор провел 3 сезона в НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
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