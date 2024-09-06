Терри Тэйлор будет тренироваться с «Сакраменто»

«Кингз» просмотрят Терри Тэйлора

Форвард (24 года, 196 см) провел прошлый сезон в «Чикаго » и принял участие в 31 матче, набирая 1,5 очка и 1,2 подбора за 6,1 минуты в среднем.

Тэйлор провел 3 сезона в НБА .