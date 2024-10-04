Кевин Дюрэнт о цели «Санз» в тренировочном лагере: «Работаем с акцентом на сокращение потерь»
Кевин Дюрэнт обозначил цель «Финикса» в тренировочном лагере.
«Работаем с акцентом на сокращение потерь.
Затронули эту тему во время первой же встречи с Майком Буденхольцером. Мы должны вернуться в самое начало и пресечь это в зародыше. Убедиться, что мы грамотно ведем игру и не пытаемся все время решить все одним удачным действием. Иногда пытаешься исполнить на площадке что-то вроде бы правильное, но в итоге теряешь мяч. Поэтому сейчас нам надо попытаться найти этот баланс», – заявил форвард «Санз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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