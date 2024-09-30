Мэджик Джонсон: «Кевин Дюрэнт один из лучших среди спортсменов, которые занимаются бизнесом»
Мэджик Джонсон поздравил Кевина Дюрэнта с 36-летием.
Легендарный игрок НБА отметил, что звездный форвард «Санз» успешно проявляет себя не только на площадке, но и в бизнесе.
«С днем рождения, Кевин Дюрэнт! Кей Ди – один из моих любимых игроков и людей, а его мама Ванда является особенной женщиной. Он один из лучших среди спортсменов, которые занимаются бизнесом. Вместе с деловым партнером Ричем Клейманом они выстраивают целую бизнес-империю», – пишет Джонсон в соцсетях.
Соцсети Мэджика Джонсона
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Мэджика Джонсона
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