Мэджик Джонсон: «Кевин Дюрэнт один из лучших среди спортсменов, которые занимаются бизнесом»

Мэджик Джонсон поздравил Кевина Дюрэнта с 36-летием.

Легендарный игрок НБА отметил, что звездный форвард «Санз» успешно проявляет себя не только на площадке, но и в бизнесе.

«С днем рождения, Кевин Дюрэнт ! Кей Ди – один из моих любимых игроков и людей, а его мама Ванда является особенной женщиной. Он один из лучших среди спортсменов, которые занимаются бизнесом. Вместе с деловым партнером Ричем Клейманом они выстраивают целую бизнес-империю», – пишет Джонсон в соцсетях.

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