Кевин Дюрэнт: «Не думаю о продлении контракта»

Кевин Дюрэнт заявил, что контрактная тема не мешает ему перед стартом сезона.

«У меня еще два года по действующему соглашению. Так что все мысли о том, чтобы предстать в лучшем виде на площадке. А с контрактными вопросами разберемся, когда придет время», – заявил Дюрэнт.

Форварду «Санз» 29 сентября исполнилось 36 лет.

Дюрэнту положено 51,1 миллиона долларов за сезон-24/25 и 54,7 миллиона ​​долларов за сезон-25/26, после чего он должен стать неограниченно свободным агентом в межсезонье-2026.