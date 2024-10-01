Кевин Дюрэнт: «Не думаю о продлении контракта»
Кевин Дюрэнт заявил, что контрактная тема не мешает ему перед стартом сезона.
«У меня еще два года по действующему соглашению. Так что все мысли о том, чтобы предстать в лучшем виде на площадке. А с контрактными вопросами разберемся, когда придет время», – заявил Дюрэнт.
Форварду «Санз» 29 сентября исполнилось 36 лет.
Дюрэнту положено 51,1 миллиона долларов за сезон-24/25 и 54,7 миллиона долларов за сезон-25/26, после чего он должен стать неограниченно свободным агентом в межсезонье-2026.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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