Остин Ривз: «Предпочитаю следовать естественному ходу игры, но думаю, что аналитика иногда способна разобраться, что работает, а что нет»
Остина Ривза спросили об отношении к аналитическому подходу Джей Джей Редика.
«Очень хорошо, что он был игроком. Конечно, цифры не врут. Но он отлично знает, что в игре важны ритм и ощущения. Он хорошо понимает ход игры, видит ситуации, в которых надо отойти от цифр.
При этом он очень погружен в аналитику. Лично я буду рад воспользоваться его данными, чтобы понять, как я могу стать лучше.
В прошлом я не обращал внимания на статистику. Вчера впервые посмотрел, сколько пробежал за тренировку. Получилось около 5 миль. Предпочитаю следовать естественному ходу игры, но думаю, что иногда аналитика способна разобраться, что работает, а что нет», – заключил защитник «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spectrum SportsNet в сети X
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