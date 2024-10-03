Остин Ривз: «Предпочитаю следовать естественному ходу игры, но думаю, что аналитика иногда способна разобраться, что работает, а что нет»

Остина Ривза спросили об отношении к аналитическому подходу Джей Джей Редика.

«Очень хорошо, что он был игроком. Конечно, цифры не врут. Но он отлично знает, что в игре важны ритм и ощущения. Он хорошо понимает ход игры, видит ситуации, в которых надо отойти от цифр.

При этом он очень погружен в аналитику. Лично я буду рад воспользоваться его данными, чтобы понять, как я могу стать лучше.

В прошлом я не обращал внимания на статистику. Вчера впервые посмотрел, сколько пробежал за тренировку. Получилось около 5 миль. Предпочитаю следовать естественному ходу игры, но думаю, что иногда аналитика способна разобраться, что работает, а что нет», – заключил защитник «Лейкерс ».